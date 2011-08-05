韩国一犯罪团伙雇朝鲜黑客攻击韩国游戏网络--警方

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔8月4日电---韩国警方周四称，韩国一犯罪团伙雇用了逾30名朝鲜人驻在中国，盗取韩国游戏玩家的个人信息，并给予朝鲜500万美元来作为报酬。
朝鲜被指责传播流氓软件，导致政府机构与企业网站瘫痪，而且今年韩国一家银行遭遇网络袭击，导致其网络中断，韩方亦指责为朝方所为。
警方称，黑客们是朝鲜顶尖大学的毕业生，可能已轻易侵入一些机构的计算机网络，盗取敏感信息或者传播恶意软件。
他们还表示，已在韩国逮捕了15名招聘黑客的人。这些人招入黑客後，把他们安置在中国，以侵入韩国一巨大在线游戏网络，盗取用户个人信息。
警方称，韩国的犯罪团伙利用这些信息来创造虚拟玩家，将它们的身份卖给想要提高获胜机会的网络游戏玩家。
警方亦称，身份出售收入中的55%都归于黑客，他们在中国的花销由韩国的犯罪团伙成员来报销。
一名官员称，警方目前没有计划采取措施，去追捕那些朝鲜人。（完）
编译：张敏 发稿：程芳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。