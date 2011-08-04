〔国际油市〕巴克莱资本下调今明两年全球石油需求增幅预估,因经济放缓

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透伦敦8月4日电---巴克莱资本调降今明两年世界石油需求增幅预估,以反映全球、尤其是美国经济扩张速度放缓.
该投行目前预计,今年全球石油日需求量料增长110万桶,至8,868万桶.巴克莱资本是今年对油价预估最为乐观的一家机构.
此前其曾预计今年石油日需求量增加156万桶,两个月前上调至170万桶.
巴克莱资本预计2012年石油日需求量增加134万桶,不及之前预估的140万桶.
该投行石油分析师Amrita Sen说,"鉴于宏观经济整体状况,石油需求似乎不是特别旺盛."(完)
--编译 艾茂林; 审校 白云
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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