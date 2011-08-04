版本:
中国
市场报道 | 2011年 8月 4日 星期四 16:55 BJT

〔国际油市〕巴克莱资本下调今明两年全球石油需求增幅预估,因经济放缓

路透伦敦8月4日电---巴克莱资本调降今明两年世界石油需求增幅预估,以反映全球、尤其是美国经济扩张速度放缓.

该投行目前预计,今年全球石油日需求量料增长110万桶,至8,868万桶.巴克莱资本是今年对油价预估最为乐观的一家机构.

此前其曾预计今年石油日需求量增加156万桶,两个月前上调至170万桶.

巴克莱资本预计2012年石油日需求量增加134万桶,不及之前预估的140万桶.

该投行石油分析师Amrita Sen说,"鉴于宏观经济整体状况,石油需求似乎不是特别旺盛."(完)

--编译 艾茂林; 审校 白云

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐