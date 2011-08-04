〔欧洲汇市〕英镑兑美元下跌,市场等待英国央行利率决定

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透伦敦8月4电---英镑兑美元周四回落,追随欧元跌势,因好于预期的英国数据所产生的正面影响消退,而且市场等待英国央行的最新利率决定,市场预计该行将维持利率不变.
交易商大多关注日圆走势.由于日本央行干预汇市以抑制本币涨势,日圆全线下跌,从而令英镑兑日圆GBPJPY=R日内大涨.
英镑贸易加权指数=GBP周三触及两个月高位,此前公布的数据显示,英国服务业增速为四个月来最大.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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