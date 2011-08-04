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市场报道 | 2011年 8月 4日 星期四 16:41 BJT

〔欧洲汇市〕英镑兑美元下跌,市场等待英国央行利率决定

路透伦敦8月4电---英镑兑美元周四回落,追随欧元跌势,因好于预期的英国数据所产生的正面影响消退,而且市场等待英国央行的最新利率决定,市场预计该行将维持利率不变.

交易商大多关注日圆走势.由于日本央行干预汇市以抑制本币涨势,日圆全线下跌,从而令英镑兑日圆GBPJPY=R日内大涨.

英镑贸易加权指数=GBP周三触及两个月高位,此前公布的数据显示,英国服务业增速为四个月来最大.

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