《外汇动态》日本央行干预汇市不同以往--法国兴业银行

0804GMT---法国兴业银行分析师Sebastien Galy指出,日本当局干预汇市的行动异乎寻常,因日本央行正激进地大举打压日圆,而不是仅仅阻止其进一步升值.

"这是真正削弱日圆的干预.日本央行以往的行动是将日圆汇价稳定在某一水平,但目前他们正极力推升美元而不是仅仅采取防守姿态."Galy预料,由于市场试探日本当局,美元/日圆在涨势消退後将收报80.50日圆左右.

美元/日圆JPY=最新升3.7%至79.89,此前日本央行在79.50左右买入美元.(完)

--编译 肖群英;审校 田建华

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]