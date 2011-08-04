《外汇动态》交易商估计日本当局干预规模达150亿美元或更多

欧洲市场人士猜测,干预规模已升至约150亿美元,甚至有人估计已高达230亿美元.相比之下,日本当局3月时的干预规模相形见绌,当时其抛售相当于90亿美元的日圆,尽管其他国家央行当天也加入抛售日圆的行列.不过今日日圆出售规模但仍低于去年9月时,日本当局独自采取干预行动时的275亿美元.(完)