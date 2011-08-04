〔中国期市〕LME期铜上涨,受智利罢工和投资者空头回补提振

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 智利Escondida罢工和空头回补提振期铜价格
* 前任美联储官员敦促采取进一步货币宽松政策
* 基本金属承受修正压力--交易商
* 投资者关注周五公布的重要美国非农就业数据
路透上海8月4日电---伦敦金属交易所(LME)期铜周四上扬,受助于供给担忧持续和空头回补.铜价脱离上日触及的三周低位,此前美国服务业和工厂订单数据令人失望.
周三时,前任美国联邦储备理事会(美联储, FED)官员敦促美国认真考虑进一步货币宽松政策,亦帮助提振人气.
0708GMT,LME三个月期铜CMCU3上涨0.5%,报每吨9,575美元,上一交易日曾下跌1.5%,当时触及7月12日以来低位9,520美元.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。