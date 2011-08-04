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亚洲 | 2011年 8月 4日 星期四 17:10 BJT

〔中国期市〕LME期铜上涨,受智利罢工和投资者空头回补提振

* 智利Escondida罢工和空头回补提振期铜价格

* 前任美联储官员敦促采取进一步货币宽松政策

* 基本金属承受修正压力--交易商

* 投资者关注周五公布的重要美国非农就业数据

路透上海8月4日电---伦敦金属交易所(LME)期铜周四上扬,受助于供给担忧持续和空头回补.铜价脱离上日触及的三周低位,此前美国服务业和工厂订单数据令人失望.

周三时,前任美国联邦储备理事会(美联储, FED)官员敦促美国认真考虑进一步货币宽松政策,亦帮助提振人气.

0708GMT,LME三个月期铜CMCU3上涨0.5%,报每吨9,575美元,上一交易日曾下跌1.5%,当时触及7月12日以来低位9,520美元.

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