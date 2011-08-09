〔中国数据〕7月CPI同比上涨6.5%,PPI同比上涨7.5%--国家统计局

澳洲经济指标总览--2月6日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透北京8月9日电---中国国家统计局周二公布7月宏观经济指标如下(同比%):
实际值 调查中值 区间 前值 去年同期
居民消费价格指数(CPI) 6.5 6.3 6.2-6.7 6.4 3.3
CPI环比 0.5 0.3 -0.1-0.5 0.3 0.4
工业生产者出厂价格指数(PPI) 7.5 7.3 7.1-7.6 7.1 4.8
社会消费品零售总额 ~ 17.6 17-18 17.7 17.9
工业增加值 ~ 14.6 14-16 15.1 13.4
固定资产投资(不含农户)(1-7月) ~ 25.5 23-26.3 25.6 24.9
注: ~表示数据尚未提供.(完)
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--发稿 宿泱韫; 审校 乔艳红
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透上海2月6日 - 中国证券报周一报导，新疆昆仑新水源科技作为发起人的8.4亿元人民币PPP资产证券化项目日前落地，为国内首单，发行场所为机构间私募产品报价与服务系统。
A股昨日复市，表现不佳。央妈节前放水节后收水，港股只有借势续调。恒指 昨收报23,129，跌0.24%；国指 收报9,683，跌0.13%。大市成交额583亿港元。