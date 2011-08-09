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市场报道 | 2011年 8月 9日 星期二 09:40 BJT

〔中国数据〕7月CPI同比上涨6.5%,PPI同比上涨7.5%--国家统计局

路透北京8月9日电---中国国家统计局周二公布7月宏观经济指标如下(同比%):

实际值 调查中值 区间 前值 去年同期

居民消费价格指数(CPI) 6.5 6.3 6.2-6.7 6.4 3.3

CPI环比 0.5 0.3 -0.1-0.5 0.3 0.4

工业生产者出厂价格指数(PPI) 7.5 7.3 7.1-7.6 7.1 4.8

社会消费品零售总额 ~ 17.6 17-18 17.7 17.9

工业增加值 ~ 14.6 14-16 15.1 13.4

固定资产投资(不含农户)(1-7月) ~ 25.5 23-26.3 25.6 24.9

注: ~表示数据尚未提供.(完)

欲浏览中国已公布经济指标,请点选[ECI/CN];数据页面请点选ECONCN.

--发稿 宿泱韫; 审校 乔艳红

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