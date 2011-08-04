〔中国新债〕财政部下周三起发行300亿元凭证式国债,期限一、三及五年

路透上海8月4日电---中国财政部周四公告称,将于下周三(10日)起,向社会公开发行总额300亿元人民币凭证式国债,期限含一、三、五年.

其中一年期品种60亿元,票面年利率3.85%;三年期150亿元,票面年利率5.58%;五年期90亿元,票面年利率6.15%.

本期国债为财政部今年第三期凭证式国债,发行期为8月10日-8月23日.从购买之日开始计息,到期一次还本付息,不计复利,逾期兑付不加计利息.

刊登在财政部网站的公告并称,从购买之日起,一年期、三年期和五年期国债持有时间不满半年不计付利息,满半年不满一年按0.50%计息;三年期和五年期国债持有时间满一年不满两年按3.15%计息,满两年不满三年按4.14%计息;五年期国债持有时间满三年不满四年按5.58%计息,满四年不满五年按5.85%计息.

财政部并表示,公告公布日至发行结束日,如遇银行储蓄存款利率调整,尚未发行的国债票面利率,在利率调整日按一年期、三年期和五年期银行储蓄存款利率调整的相同百分点作同向调整,提前兑取分档利率另行通知.(完)

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