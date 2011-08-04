〔中国汇市〕人民币兑美元略收低,海外市场诸多不确定性致心态谨慎(更新版)

(新增更多背景和报价)

* 人民币兑美元中间价创新高

* 人民币兑美元即期汇价略收跌

* 盘中美元跟随外盘有所走强

* 海外诸多不确定性致机构心态谨慎

路透上海/北京8月4日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS即期汇价周四略收跌.虽然今日中间价在时隔两日後再创新高,但盘中美元受外盘走强支撑,人民币因此维持区间盘整.

交易员并指出,在美国债务问题尘埃初定後,瑞士、日本央行又相继出手干预市场,影响海外美元走势.加之欧债前景未明,诸多不确定性令询价市场机构心态较为谨慎,主动交投意愿并不强烈.

以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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6.4390 6.4344 6.4491 *6.4386 6.4441 6.4341

注: 人民币中间价创2005年7月汇改以来的新高

华南一银行交易员称,中间价虽然创新高,但"盘中跟着国际市场美元在走,...整体比较谨慎."

东京汇市日圆兑美元周四急跌3%,因日本当局出手阻升日圆,以支撑本国经济.昨日瑞士央行意外调降利率,以遏制瑞郎涨势.[FRX/CN]

瑞士央行周三无预警宣布缩窄央行利率目标区间,以抑制瑞郎急升,央行并称如有必要,将采取进一步措施.[ID:nCT0386688]

上海一银行交易员并指出,从中国央行近期表述来看,其对人民币"稳定升值,双向波动"的意图仍较为明显.不过短期内,因海外市场存在诸多不确定性,机构还是谨慎观望为主.

央行此前称,要坚持把稳物价作为宏调首要任务,综合运用利率、汇率、公开市场操作、存款准备金率和宏观审慎管理等工具组合,保持合理的社会融资规模和节奏,并继续增强人民币汇率弹性.

以下为北京时间16:59,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.3650/50 6.3670

香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.4230/35 6.4220

境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为贴水510点,相当于市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3880元.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)