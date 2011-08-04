〔意大利政经〕总理贝鲁斯柯尼发表演讲欲安抚市场,但反响不大

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透罗马8月4日电---意大利总理贝鲁斯柯尼周四与工会和雇主会晤,此前他曾在国会发表演讲,旨在消除人们的担忧,即不断升级的市场动荡或许会把意大利拽入一场广泛的债务危机.
对于贝鲁斯柯尼周三的演讲,人们普遍持批评态度.由于有关欧洲央行或将介入、购买意大利和西班牙公债的猜测愈演愈烈,市场开高,但之後在早盘回落.
贝鲁斯柯尼在周三收市後发表演讲称,意大利基本面稳健,但市场并未充分意识到该国银行业的强劲,以及该国经济基础的稳固.
意大利10年期公债收益率(殖利率)现位于6%之上,长期来看,这是一个难以为继的水准.该公债与德国公债间的利差约达360个基点,仅较西班牙公债与德国公债间的利差低10个基点.(完)
--编译 许娜;审校 艾茂林
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