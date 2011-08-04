〔日本个股〕索尼表示不会放弃电视业务或退出面板合资企业

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京8月4日电---日本消费电子大厂索尼(Sony)(6758.T)周四表示,不会放弃电视业务,或者退出与韩国三星电子(005930.KS)合组之电视面板合资企业.该公司可能于本月着手整顿亏损的电视业务部门.
索尼副社长平井一夫对记者表示,电视是核心业务,在重新审视该部门时,也会考虑新的结盟对象.
索尼的电视业务已近连续亏损八年,难以同三星电子与其他低成本的亚洲同业竞争.
他表示,尚无法预期电视业务部门何时能转亏为盈.
平井一夫被视为最有可能接替执行长(CEO)斯特林格(Howard Stringer)的人选.(完)
--编译 沈以文;审校 丁琦
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。