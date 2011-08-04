〔日本个股〕索尼表示不会放弃电视业务或退出面板合资企业

路透东京8月4日电---日本消费电子大厂索尼(Sony)(6758.T)周四表示,不会放弃电视业务,或者退出与韩国三星电子(005930.KS)合组之电视面板合资企业.该公司可能于本月着手整顿亏损的电视业务部门.

索尼副社长平井一夫对记者表示,电视是核心业务,在重新审视该部门时,也会考虑新的结盟对象.

索尼的电视业务已近连续亏损八年,难以同三星电子与其他低成本的亚洲同业竞争.

他表示,尚无法预期电视业务部门何时能转亏为盈.

平井一夫被视为最有可能接替执行长(CEO)斯特林格(Howard Stringer)的人选.(完)