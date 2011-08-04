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亚洲 | 2011年 8月 4日 星期四 17:23 BJT

《外汇动态》美元兑日圆有望录得2008年末以来最大单日百分比涨幅

0806GMT---路透数据显示,据技术图表分析,美元兑日圆JPY=有望录得2008年末以来最大单日百分比涨幅.

今日到现在为止,美元已升3.0%.

美元在2008年10月28日美元曾大涨6.4%,当时报导称日本央行正考虑七年来首次降息.美元兑日圆因此在一天之内从92.58日圆暴涨至98.87日圆.而欧元兑日圆EURJPY=当天亦录得有史以来最大涨幅,劲扬7%.

日本央行在2008年10月31日宣布将隔夜拆款利率下调至0.3%.(完)

--编译 梁睿雪;审校 田建华

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