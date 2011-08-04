《外汇动态》美元兑日圆有望录得2008年末以来最大单日百分比涨幅

美元在2008年10月28日美元曾大涨6.4%,当时报导称日本央行正考虑七年来首次降息.美元兑日圆因此在一天之内从92.58日圆暴涨至98.87日圆.而欧元兑日圆EURJPY=当天亦录得有史以来最大涨幅,劲扬7%.