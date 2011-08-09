《即时观点8》中国7月CPI涨幅创37个月新高,惟外围不确定或让加息延後

日,在居民消费价格指数(CPI)中权重较高的猪肉价格连续第二周下降,以其为代表的食用农产品价格出现回落,表明居高不下的通胀压力又现松动迹象.

--中国国家发展和改革委员会称,下半年宏观政策取向仍将保持政策的连续性和稳定性,更加注重解决物价、住房价格过快上涨等突出矛盾和问题.

--在政策紧缩和外需疲软影响下,中国7月制造业PMI指数创出逾两年新低.不过指数略高于预期,证实经济正在实现平稳地软着陆,央行抑制通胀政策将仍有一定空间.(完)