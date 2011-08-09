《即时观点8》中国7月CPI涨幅创37个月新高,惟外围不确定或让加息延後

澳洲经济指标总览--2月6日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
日,在居民消费价格指数(CPI)中权重较高的猪肉价格连续第二周下降,以其为代表的食用农产品价格出现回落,表明居高不下的通胀压力又现松动迹象.
--中国国家发展和改革委员会称,下半年宏观政策取向仍将保持政策的连续性和稳定性,更加注重解决物价、住房价格过快上涨等突出矛盾和问题.
--在政策紧缩和外需疲软影响下,中国7月制造业PMI指数创出逾两年新低.不过指数略高于预期,证实经济正在实现平稳地软着陆,央行抑制通胀政策将仍有一定空间.(完)
--发稿 北京新闻部; 审校 乔艳红/曾祥进
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透上海2月6日 - 中国证券报周一报导，新疆昆仑新水源科技作为发起人的8.4亿元人民币PPP资产证券化项目日前落地，为国内首单，发行场所为机构间私募产品报价与服务系统。
A股昨日复市，表现不佳。央妈节前放水节后收水，港股只有借势续调。恒指 昨收报23,129，跌0.24%；国指 收报9,683，跌0.13%。大市成交额583亿港元。