〔中国经济〕广东部分中小企业经营有困难,一些微型企业倒闭--新华

路透北京8月4日电---中国小微型企业的经营困难正变得愈发突出;新华社周四报导称,尽管目前广东地区规模较大的中小企业生存状况良好,但一些规模较小的中小企业经营出现较大困难,而一些微型企业则在市场竞争中倒闭.

不过,报导指出,广东各级政府正采取积极措施,努力扶持已有中小企业成长壮大的同时,亦正在着力培育具有高技术含量、高附加值的新兴中小企业,为未来经济增长播下种子.

"目前来看,微型企业面临的困难更多,广东将出台相应政策措施向这部分企业倾斜.广东还将鼓励一些发展比较好的个体工商户转登为企业,以使其享受相应的政策优惠",广东省中小企业局副局长何佐贤表示.

截至6月末,广东省以中小企业为主体的私营企业户数达100.92万户,比去年末增长6.44%,个体工商户338.87万户,比上年末增长1.27%.

中山大学岭南学院财税系主任林江则认为,对中小企业特别是微型企业的扶持不能一刀切.对有转型升级意愿及能力的企业,政府应扶一把,在融资等方面给予倾斜,而对于既无意愿也无能力转型升级的企业,政府应该让市场机制发挥优胜劣汰作用.

今年7月,中国工信部、国家统计局、国家发改委和财政部等发布《中小企业划型标准规定》,首次从中小企业中划分出微型企业类别,并对微型企业的扶持更加倾斜.而工信部稍早亦透露,目前国务院正在研究进一步扶持中小企业发展的政策措施,尤其是针对小微企业.[ID;nCN1852961](完)