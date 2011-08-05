杭州出租车司机结束罢运--新华

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透上海8月4日电---新华社周四报导称，杭州出租车司机罢运三天后已复工。
中国其他城市也发生过类似的事件，说明农民工群体不满情绪上升。
据新华社报导，政府承诺举行听证会，调整出租车运营价格後，杭州出租车司机于周四上午开始正常载客。
据官方媒体报导，周一早晨的高峰时期，大约1,500名杭州出租车司机开始罢运。截至周二晚间，市中心不见一辆出租车。
作为回应，杭州市政府承诺在10月底之前提高出租车运营价格，并给出租车司机提供临时补贴。（完）
编译：高虹 发稿：程芳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。