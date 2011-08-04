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亚洲 | 2011年 8月 4日 星期四 17:52 BJT

《外汇动态》澳元兑美元料将在未来数周重返1.10美元之上--CBA

0937GMT---澳洲联邦银行(CBA)外汇策略师Richard Grace表示,澳元兑美元AUD=D4料将下跌,因日本央行买入美元兑日圆的干预之举,全面提振美元,不过澳元的任何跌势都将为时短暂.

"我们预计,随着美元/日圆升到80.00上方,日本央行料将减少干预操作.澳元此後很可能反弹,并可能在未来数周重返1.1000美元之上."

澳元兑美元现跌1.4%,触及两周低位1.0604美元.(完)

--编译 许娜;审校 艾茂林

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