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亚洲 | 2011年 8月 5日 星期五 07:29 BJT

〔路透基点〕中国五矿香港控股三年期贷款案获八家银行参与--RLPC

路透香港8月4日电---汤森路透旗下基点报导,银行消息人士称,八家银行已参与中国五矿香港控股的三年期贷款案.

消息人士称,八家银行承诺不同的贷款额度.

消息人士提到,借款方原计划申请贷款5亿美元,但贷款规模有望提高.如此前(6月28日)报导所述,银行的承贷总规模超过5亿美元.

在该贷款案5月开始进行时,消息人士指,借款人寻求每家银行承销1.25亿美元.当时是次贷款利率据称为加码120个基点,含所有费用的成本低于150个基点.

中国五矿集团将为此次贷款提供担保.(完)

--编译 肖群英;审校 程琳

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