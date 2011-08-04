〔路透基点〕中国五矿香港控股三年期贷款案获八家银行参与--RLPC

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港8月4日电---汤森路透旗下基点报导,银行消息人士称,八家银行已参与中国五矿香港控股的三年期贷款案.
消息人士称,八家银行承诺不同的贷款额度.
消息人士提到,借款方原计划申请贷款5亿美元,但贷款规模有望提高.如此前(6月28日)报导所述,银行的承贷总规模超过5亿美元.
在该贷款案5月开始进行时,消息人士指,借款人寻求每家银行承销1.25亿美元.当时是次贷款利率据称为加码120个基点,含所有费用的成本低于150个基点.
中国五矿集团将为此次贷款提供担保.(完)
--编译 肖群英;审校 程琳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。