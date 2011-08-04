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亚洲 | 2011年 8月 4日 星期四 18:25 BJT

〔亚洲橡胶〕8月4日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透8月4日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

8月 381.5 104 381.7 154

9月 383.8 91 386.0 13

10月 384.6 90 385.0 8

11月 385.3 198 388.5 20

12月 387.7 967 390.5 209

1月 390.5 5272 393.1 676

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 许娜;审校 丁琦

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