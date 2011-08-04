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亚洲 | 2011年 8月 4日 星期四 18:33 BJT

〔东南亚股市〕涨跌不一且总体偏弱,但越南股市攀升

路透曼谷8月4日电---新加坡、印尼和泰国股市周四下跌,投资者抛出银行股等近期上涨的股票,因全球增长疑虑萦绕不去,而企业季度财报总体上未能激起很多买兴.

其他东南亚股股市亦回吐早盘多数涨幅,不过马来西亚股市.KLSE和菲律宾股市.PSI仍小幅收高,越南股市.VNI攀升1.2%,因之前有一则报导称越南央行将从9月中旬起下调贷款利率.

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