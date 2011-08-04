〔东南亚股市〕涨跌不一且总体偏弱,但越南股市攀升

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透曼谷8月4日电---新加坡、印尼和泰国股市周四下跌,投资者抛出银行股等近期上涨的股票,因全球增长疑虑萦绕不去,而企业季度财报总体上未能激起很多买兴.
其他东南亚股股市亦回吐早盘多数涨幅,不过马来西亚股市.KLSE和菲律宾股市.PSI仍小幅收高,越南股市.VNI攀升1.2%,因之前有一则报导称越南央行将从9月中旬起下调贷款利率.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。