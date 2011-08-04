〔中国个股〕万科7月实现销售金额90.8亿元,同比仅略增

交银中国财富景气指数高位下滑 多套房家庭不动产投资热情降温
路透北京2月9日 - 中国交通银行发布最新一期交银中国财富景气指数报告，本期指数因季节性因素从上期140点的历史高位下滑6个百分点，至134点。三个一级指标也有不同幅度的回调，大多回落至2016年年中水平。
路透北京8月4日电---中国最大的房地产公司--万科企业股份有限公司(000002.SZ)200002.SZ周四称,7月实现销售面积78.2万平米,销售金额90.8亿元人民币,同比略有增长.
公司发布的新闻稿并未提供具体增速;但公开数据显示,万科去年7月实现销售金额84.4亿元.以此计算,今年7月销售金额同比增约7.6%.
新闻稿并称,1-7月,在剔出香河欢庆城项目的销售数据後,万科累计实现销售面积637.2万平米,销售金额740.9亿元,同比分别上升60.9%和63.9%.
"万科6月份新推盘规模处于前7月的高点,7月新推盘比6月减少较多,因此销售环比有所下降,"万科董事会秘书谭华杰表示.
但他同时指出,8月万科的新推盘规模预计将超过7月,三季度整体推盘量预计不会低于二季度.
欢庆城项目为万科与五矿建设合资子公司经公开招拍挂方式合法获取,但当地政府在土地出让过程中存在不规范情况,为纠正错误,当地政府决定收回该项目用地,并对企业进行足额补偿.为此万科1-7月的累计销售数据已剔出了该项目的销售.
谭华杰并表示,万科目前资金状况良好,客观上为下半年继续把握土地市场可能出现的机会提供了良好条件;前七个月万科在拿地方面比较谨慎,预计未来可能会有更好的拿地机会.
万科A周四收跌约0.5%报8.31元.(完)
--发稿 邵晓忆; 审校 丁淑琴
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