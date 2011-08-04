〔马来西亚期市〕棕榈油期货收低,追随外围市场的跌势

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透雅加达8月4日电---周四马来西亚棕榈油期货收低1.1%,追随其他植物油跌势,因市场继续担忧全球经济,且原油价格持于一个月低位.
指标10月棕榈油期约KPOc3收报每吨3,101马币(林吉特),盘中低点为3,100马币.
成交量为10,163口,周三为9,607口.
"美国宏观经济面带来许多利空压力,另外原油也小幅下跌."渣打银行驻新加坡分析师Abah Ofon称.
日本当局在亚洲和欧洲交易时段的干预行动,将日圆/美元汇价从77.10附近打压至79.50开外的两周低点.[ID:nCN1876309]
Ofon补充称,印尼库存增长或在8月带来更大价格下行压力.
Ofon预计下半年指标期约平均价格为每吨3,400马币.(完)
--编译 田建华;审校 王洋
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。