〔马来西亚期市〕棕榈油期货收低,追随外围市场的跌势

路透雅加达8月4日电---周四马来西亚棕榈油期货收低1.1%,追随其他植物油跌势,因市场继续担忧全球经济,且原油价格持于一个月低位.

指标10月棕榈油期约KPOc3收报每吨3,101马币(林吉特),盘中低点为3,100马币.

成交量为10,163口,周三为9,607口.

"美国宏观经济面带来许多利空压力,另外原油也小幅下跌."渣打银行驻新加坡分析师Abah Ofon称.

日本当局在亚洲和欧洲交易时段的干预行动,将日圆/美元汇价从77.10附近打压至79.50开外的两周低点.[ID:nCN1876309]

Ofon补充称,印尼库存增长或在8月带来更大价格下行压力.

Ofon预计下半年指标期约平均价格为每吨3,400马币.(完)