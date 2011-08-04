〔英国央行〕一如预期维持利率在0.5%不变,保留再度放宽货币政策可能

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透伦敦8月4日电---英国央行周四维持指标利率在0.5%不变,且保留若经济进一步放缓将再度放宽货币政策的选项.
英国央行公布决议後,没有附加声明.不过会议记录可能显示,央行对若经济复苏势头放缓,将动用何种工具进行激烈讨论.
路透调查的所有分析师均预计英国央行维持利率不变,不过市场有猜测,英国央行或意外推出第二轮量化宽松.周三瑞士央行就出乎市场意料之外,采取行动.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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