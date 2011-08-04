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市场报道 | 2011年 8月 4日 星期四 19:12 BJT

〔英国央行〕一如预期维持利率在0.5%不变,保留再度放宽货币政策可能

路透伦敦8月4日电---英国央行周四维持指标利率在0.5%不变,且保留若经济进一步放缓将再度放宽货币政策的选项.

英国央行公布决议後,没有附加声明.不过会议记录可能显示,央行对若经济复苏势头放缓,将动用何种工具进行激烈讨论.

路透调查的所有分析师均预计英国央行维持利率不变,不过市场有猜测,英国央行或意外推出第二轮量化宽松.周三瑞士央行就出乎市场意料之外,采取行动.

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