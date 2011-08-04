〔欧元债市〕西班牙新债标售克服严峻考验,但成本大幅弹升

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透马德里8月4日电---西班牙周四发行33亿欧元债券,所支付的收益率水准大幅弹升,先前一波市场攻击,已让西班牙的举债成本逼近无以持续的水位.
西班牙财政部发行2014年及2015年到期债券,金额分别为22亿欧元及11亿欧元,总额接近原订目标25-35亿欧元高端.
这两档债券的平均收益率创下2000年以来相同年期债券发行的最高位.
交易员表示,市场盛传欧洲央行将重启买债方案以协助二线国家,协助了此次发债的买需.
2014年到期新债的平均得标收益率为4.813%,上次6月2日发债时为4.037%.而2015年到期新债的平均得标收益率为4.984%.该年期券种上次发行是在2009年.
2014年到期新债的投标倍数为2.1,低于6月的2.5.而2015年到期新债投标倍数为2.4.
"从投标倍数来看,西班牙债券的基本需求强劲.但主要的推动力是折价幅度,以及可能是国内投资人及机构投资人的支持,"WestLB分析师Michael Leister称.(完)
--编译 蔡美珍;审校 田建华
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