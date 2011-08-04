〔土耳其央行〕意外下调政策利率,以防受全球经济隐忧波及令发展停滞

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伊斯坦布尔8月4日电---土耳其央行周四意外将政策利率,即一周回购利率,下调至5.75%的纪录低位,以防全球经济隐忧导致土耳其经济发展停滞的风险.
该央行在货币政策委员会紧急会议上同样将隔夜拆借利率从1.5%上调至5%,缩窄利率区间,以降低短期利率波动.
"不可置信...他们似乎只关心实现经济成长目标,却不在乎通胀,"苏格兰皇家银行分析师Timothy Ash表示.
许多分析师批评土耳其央行下调利率、上调存准率的策略,称鉴于土耳其经济成长强劲及通胀风险愈发棘手的现状,这种策略过于温和.分析师还呼吁央行加息.(完)
--编译 梁睿雪;审校
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。