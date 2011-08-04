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亚洲 | 2011年 8月 4日 星期四 19:18 BJT

〔土耳其央行〕意外下调政策利率,以防受全球经济隐忧波及令发展停滞

路透伊斯坦布尔8月4日电---土耳其央行周四意外将政策利率,即一周回购利率,下调至5.75%的纪录低位,以防全球经济隐忧导致土耳其经济发展停滞的风险.

该央行在货币政策委员会紧急会议上同样将隔夜拆借利率从1.5%上调至5%,缩窄利率区间,以降低短期利率波动.

"不可置信...他们似乎只关心实现经济成长目标,却不在乎通胀,"苏格兰皇家银行分析师Timothy Ash表示.

许多分析师批评土耳其央行下调利率、上调存准率的策略,称鉴于土耳其经济成长强劲及通胀风险愈发棘手的现状,这种策略过于温和.分析师还呼吁央行加息.(完)

--编译 梁睿雪;审校

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