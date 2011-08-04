〔美股业绩〕通用汽车第二季EPS为1.54美元,高于分析师预估的1.20美元

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透8月4日电---通用汽车(GM.N)公布:
* 第二季每股盈馀(EPS)为1.54美元,上年同期为0.85美元
* 第二季净利为25亿美元,上年同期为13亿美元
* 第二季营收394亿美元,上年同期为332亿美元
* 2011年全年经调整的未计利息、税项的利润(EBIT)将较2010年有稳健增长
* 第二季全球销量为232万辆,上年同期为216万辆
* 第二季全球产量为240万辆,上年同期为226万辆
汤森路透I/B/E/S预估第二季通用汽车EPS为1.20美元,营收预估为367.4亿美元.(完)
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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