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市场报道 | 2011年 8月 4日 星期四 19:47 BJT

〔美股业绩〕通用汽车第二季EPS为1.54美元,高于分析师预估的1.20美元

路透8月4日电---通用汽车(GM.N)公布:

* 第二季每股盈馀(EPS)为1.54美元,上年同期为0.85美元

* 第二季净利为25亿美元,上年同期为13亿美元

* 第二季营收394亿美元,上年同期为332亿美元

* 2011年全年经调整的未计利息、税项的利润(EBIT)将较2010年有稳健增长

* 第二季全球销量为232万辆,上年同期为216万辆

* 第二季全球产量为240万辆,上年同期为226万辆

汤森路透I/B/E/S预估第二季通用汽车EPS为1.20美元,营收预估为367.4亿美元.(完)

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