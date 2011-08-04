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市场报道 | 2011年 8月 4日 星期四 19:56 BJT

〔欧洲央行〕维持指标利率在1.5%不变,市场关注央行债券购买计划

路透法兰克福8月4日电---周四欧洲央行决定维持指标利率在1.5%不变,暂停始于4月的加息周期.当前有迹象显示欧元区经济复苏势头减缓.

欧洲央行总裁特里谢将于1230GMT出现新闻发布会.在欧元区债务危机向意大利传播之际,欧洲央行休眠的债券购买计划和流动性措施成为焦点.

欧洲央行在4月和6月进行两次加息.(完)

--编译 田建华;审校 王洋

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