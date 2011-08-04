〔欧洲央行〕维持指标利率在1.5%不变,市场关注央行债券购买计划

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透法兰克福8月4日电---周四欧洲央行决定维持指标利率在1.5%不变,暂停始于4月的加息周期.当前有迹象显示欧元区经济复苏势头减缓.
欧洲央行总裁特里谢将于1230GMT出现新闻发布会.在欧元区债务危机向意大利传播之际,欧洲央行休眠的债券购买计划和流动性措施成为焦点.
欧洲央行在4月和6月进行两次加息.(完)
--编译 田建华;审校 王洋
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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