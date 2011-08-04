〔伦敦美债〕公债价格上涨,因美国公债避险光芒暂时黯淡

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透伦敦8月4日电---美国公债价格周四在欧洲交易时段下跌,较低评级的欧元区公债企稳,因市场寄望欧洲央行(ECB)将重启其债券购买计划以抗击西班牙和意大利债券的大跌态势.
美国股指期货显示,美国股市将高开.此前日本央行干预汇市,显示出了各国央行抗击本币升值的决心.
日本当局的干预行动在不到24小时内,压低了日圆汇价.
由于市场臆测欧洲央行将在间断4个月後重新实施在二季市场上购买债券的计划,意大利和西班牙公债的收益率从14年高位下滑.由此对具有避险功能的美国和德国公债的需求减弱.
Bank of Montreal交易员Craig Collins说:"目前驱动市场的是欧洲二线国家都表现不错,这使得德国公债和美国公债都面临压力."
9月美债期货TYv1下跌13/64至126-27/32,前一日曾创下九个月峰值127-23/64.
指标10年期公债收益率US10YT=RR报2.615%,脱离前一日触及的九个月低点2.546%.(完)
--编译 王洋;审校 田建华
美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]
美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]
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