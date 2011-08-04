〔表格〕美国7月30日当周初请失业金人数降至40万人,预估为40.5万人

路透8月4日电---美国劳工部周四公布的数据显示:

* 美国7月30日当周初请失业金人数降至40万人(预估为40.5万人),前周修正後为40.1万人(初值为39.8万人)

* 美国7月30日当周初请失业金人数四周均值降至40.775万人,前周修正後为41.45万(初值为41.375万人)

* 美国7月23日止当周续请失业金人数升至373万人(预估为369.8万人),前周修正後为372万人(前值为370.3万)

周段 初请失业金人数 四周平均值 续领失业金人数 保险失业率

07/30/11 400,000 407,750 -- --

07/23/11 401,000-R 414,500-R 3,730,000 3.0

07/16/11 422,000 422,250 3,720,000-R 3.0-R

07/09/11 408,000 424,000 3,720,000 3.0

07/02/11 427,000 427,000 3,749,000 3.0

06/25/11 432,000 427,750 3,712,000 3.0

06/18/11 429,000 426,250 3,724,000 3.0

06/11/11 420,000 426,250 3,714,000 3.0

注: R-修正值.(完)

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