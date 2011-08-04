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市场报道 | 2011年 8月 4日 星期四 21:16 BJT

〔欧洲金融〕基本货币扩张节奏仍温和--欧洲央行总裁特里谢

路透法兰克福8月4日电--欧洲央行总裁特里谢周四表示:

* 基本货币扩张节奏仍温和

* 全球经济继续扩张应会支撑欧元区出口

* 经济增长前景风险仍大体平衡

* 未来数月通胀率可能明显高于2%

* 通胀率抬头不引发第二轮通胀效应至关重要

* 短期利率仍在低位

* 对于购买公债,特里谢称下周一将看到欧洲央行会做什麽

* 预计将全面快速实施欧元区峰会达成的协议.(完)

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