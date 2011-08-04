〔欧洲金融〕基本货币扩张节奏仍温和--欧洲央行总裁特里谢

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透法兰克福8月4日电--欧洲央行总裁特里谢周四表示:
* 基本货币扩张节奏仍温和
* 全球经济继续扩张应会支撑欧元区出口
* 经济增长前景风险仍大体平衡
* 未来数月通胀率可能明显高于2%
* 通胀率抬头不引发第二轮通胀效应至关重要
* 短期利率仍在低位
* 对于购买公债,特里谢称下周一将看到欧洲央行会做什麽
* 预计将全面快速实施欧元区峰会达成的协议.(完)
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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