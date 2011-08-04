〔表格〕美国7月28日止当周农作物出口销售报告--USDA

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿8月4日电---美国农业部(USDA)公布7月28日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨;棉花以千包计):
当周约定销售净变动 -----新销售----- ---累计约定销售---
本年度 下年度 本年度 下年度 本年度 上年度
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小麦 499.6 4.5 560.6 29.6 10,561.3 9,240.0
大麦 27.5 0.0 52.5 0.0 79.4 16.9
玉米 297.4 461.2 383.1 470.5 47,361.5 51,403.9
高粱 -18.9 20.0 1.1 20.0 3,542.4 3,465.9
大豆 -405.6 1085.8 147.2 1086.8 41,661.0 40,672.2
豆粕 251.4 17.0 254.7 17.0 7,704.6 9,374.9
豆油 18.4 3.5 18.4 3.5 1,291.2 1,430.0
皮马棉 0.3 0.1 0.3 0.2 523.2 680.0
陆地棉 8.5 3.2 14.3 33.8 14,105.4 12,882.4
稻米 38.5 3.8 38.9 3.9 4,079.5 3,948.7 (完)
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--编译 王洋;审校 田建华
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