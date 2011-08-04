〔美股业绩〕通用汽车第二季获利几乎倍增,受益于汽车售价的提高(更新版)

(新增细节)

* 第二季EPS为1.54美元,市场预估为1.20美元

* 营收为394亿美元,市场预估为367.4亿

* 在美国、亚洲和欧洲市场均获利

* 股价在盘前上涨2%

路透底特律8月4日电---通用汽车(GM.N)季度获利几乎翻倍,超过市场预估,因其在全球汽车销量中所占份额提高,并且产品价格提高.

公司首席财务官Dan Ammann对媒体表示:"不确定性加大...不过我们正在努力做的,以及已经成功做过的,目的是降低盈亏平衡点并拿出一个强劲的资产负债表,以便可以应对各种情况."

通用汽车股价在盘前交易中上涨2%.本周稍早,其股价跌至去年11月IPO以来的最低,因投资者担心经济低迷造成消费者压缩之际,通用汽车会有怎样的表现.

通用汽车第二季净利升至25.2亿美元,合每股盈馀(EPS)1.54美元,上年同期分别为13.3亿美元和0.85美元.

汤森路透I/B/E/S之前调查的分析师给出的平均EPS预估为1.20美元.

公司第二季营收增长19%至394亿美元,高于分析师此前预估的367.4亿美元.而第二季美国汽车销量却偏偏疲弱.

借助于提高汽车售价,通用汽车将其息税前利润提高了10亿美元.

该公司表示,第二季其在全球汽车销量中的份额从上年同期的11.6%提高至12.2%.

通用汽车预计下半年经调整的息税前利润将"温和"低于上半年,但全年业绩将较2010年有改善.(完)