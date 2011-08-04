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亚洲 | 2011年 8月 4日 星期四 23:01 BJT

〔国际油市〕亚洲石脑现货价格约两个月来首次转至升水

路透新加坡8月4日电---周四亚洲石脑油价格持于两周低位,裂解价差走高,且韩国现货价格约两个月来首次转至升水,受乙烯和塑料价格反弹支撑.

LG化学买入两批公开规格石脑油,总计约5万吨,9月下半月运抵大山和丽水.

预计成本加运费价为每吨较日本现货报价高0.50-1美元之间.

这是5月26日以来,现货价格首次转至升水状态.

日本公开规格9月下半月石脑油NAF-1H-TYO价格下跌16.50美元,至每吨967.50美元,为7月15日以来最低.

9月下半月和10月下半月互换价差收窄0.25美元,至每吨1.25美元.

石脑油裂解价差NAF-SIN-CRK反弹2.40美元,至每吨升水118.88美元.

油品 价格 上日价格 变动

2011年9月石脑油NAF-1H-TYO 967.00/968.00 984.00 -16.50

现货石脑油净回值NAF-SIN 105.03/105.13 106.91 -1.83

8月石脑油互换NAF-1M-S 966.00/968.00 982.75 -15.75

9月石脑油互换NAF-2M-S 965.50/967.50 982.50 -16.00

97号现货汽油GL97-SIN 125.95/126.05 127.40 -1.40

95号现货汽油GL95-SIN 122.75/122.85 125.00 -2.20

92号现货汽油GL92-SIN 120.30/120.40 122.40 -2.05

现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 15.22/15.32 15.49 -0.22(完)

--编译 田建华;审校 利棣儿

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