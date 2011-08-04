〔国际油市〕亚洲石脑现货价格约两个月来首次转至升水

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡8月4日电---周四亚洲石脑油价格持于两周低位,裂解价差走高,且韩国现货价格约两个月来首次转至升水,受乙烯和塑料价格反弹支撑.
LG化学买入两批公开规格石脑油,总计约5万吨,9月下半月运抵大山和丽水.
预计成本加运费价为每吨较日本现货报价高0.50-1美元之间.
这是5月26日以来,现货价格首次转至升水状态.
日本公开规格9月下半月石脑油NAF-1H-TYO价格下跌16.50美元,至每吨967.50美元,为7月15日以来最低.
9月下半月和10月下半月互换价差收窄0.25美元,至每吨1.25美元.
石脑油裂解价差NAF-SIN-CRK反弹2.40美元,至每吨升水118.88美元.
油品 价格 上日价格 变动
2011年9月石脑油NAF-1H-TYO 967.00/968.00 984.00 -16.50
现货石脑油净回值NAF-SIN 105.03/105.13 106.91 -1.83
8月石脑油互换NAF-1M-S 966.00/968.00 982.75 -15.75
9月石脑油互换NAF-2M-S 965.50/967.50 982.50 -16.00
97号现货汽油GL97-SIN 125.95/126.05 127.40 -1.40
95号现货汽油GL95-SIN 122.75/122.85 125.00 -2.20
92号现货汽油GL92-SIN 120.30/120.40 122.40 -2.05
现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 15.22/15.32 15.49 -0.22(完)
--编译 田建华;审校 利棣儿
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。