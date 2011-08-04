版本:
中国
亚洲 | 2011年 8月 5日 星期五 07:15 BJT

****主要国家经济指标预测--8月5日****

路透8月5日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

-----------------------------------------------------------------------------

0645 法国贸易收支(亿欧元) 6月 逆差65 逆差74

进口(亿欧元) -- 416

出口(亿欧元) -- 342

0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月 -0.6% -0.2%

(较上年同期) +0.7% +0.6%

0800 意大利国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季初值 +0.3% +0.1%

(较上年同期) +0.8% +1.0%

0800 意大利经季节调整工业生产(较前月) 6月 +0.2% -0.6%

工业生产(较上年同期) +1.8% +1.8%

0830 英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月) 7月 +0.7% +0.4%

(较上年同期) +18.75% +17%

产出物价(较前月) +0.2% +0.1%

(较上年同期) +5.8% +5.7%

核心产出物价(较前月) +0.2% +0.2%

(较上年同期) +3.2% +3.2%

1000 德国总工业生产(较前月) 6月 +0.1% +1.2%

1100 加拿大失业率 7月 7.4% 7.4%

就业岗位变化(万个) 增加1.5 增加2.84

1230 加拿大建筑许可 6月 -5.0% +20.9%

1230 美国非农就业岗位变动(万个) 7月 增加8.5 增加1.8

制造业就业岗位变动(万个) 增加1.1 增加0.6

整体民间产业就业岗位变动(万个) 增加11.5 增加5.7

失业率 9.2% 9.2%

平均时薪 +0.2% 持平

每周平均工时(小时) 34.3 34.3

1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 7月 60.2 68.2

Ivey经季节调整PMI 59.4 59.9

1430 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 7月29日当周 -- 127.6

1900 美国消费者信贷(亿美元) 6月 增加50 增加50.8

附:主要国家8月4日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

-----------------------------------------------------------------------------

8月4日(四)

1000 德国工业订单(较前月) 6月 +1.8% -0.5%

1100 英国央行利率决议 8月 0.5% 0.50%

1145 欧洲央行利率决议 8月 1.5% 1.50%

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 7月30日当周 40 40.5

初请失业金人数四周均值(万人) 40.775 --

续请失业金人数(万人) 7月23日当周 373 369.8(完)

--整理 隋芬/田建华;审校 吴云凌

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐