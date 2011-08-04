主要国家经济指标预测--8月5日****

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透8月5日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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0645 法国贸易收支(亿欧元) 6月 逆差65 逆差74
进口(亿欧元) -- 416
出口(亿欧元) -- 342
0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月 -0.6% -0.2%
(较上年同期) +0.7% +0.6%
0800 意大利国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季初值 +0.3% +0.1%
(较上年同期) +0.8% +1.0%
0800 意大利经季节调整工业生产(较前月) 6月 +0.2% -0.6%
工业生产(较上年同期) +1.8% +1.8%
0830 英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月) 7月 +0.7% +0.4%
(较上年同期) +18.75% +17%
产出物价(较前月) +0.2% +0.1%
(较上年同期) +5.8% +5.7%
核心产出物价(较前月) +0.2% +0.2%
(较上年同期) +3.2% +3.2%
1000 德国总工业生产(较前月) 6月 +0.1% +1.2%
1100 加拿大失业率 7月 7.4% 7.4%
就业岗位变化(万个) 增加1.5 增加2.84
1230 加拿大建筑许可 6月 -5.0% +20.9%
1230 美国非农就业岗位变动(万个) 7月 增加8.5 增加1.8
制造业就业岗位变动(万个) 增加1.1 增加0.6
整体民间产业就业岗位变动(万个) 增加11.5 增加5.7
失业率 9.2% 9.2%
平均时薪 +0.2% 持平
每周平均工时(小时) 34.3 34.3
1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 7月 60.2 68.2
Ivey经季节调整PMI 59.4 59.9
1430 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 7月29日当周 -- 127.6
1900 美国消费者信贷(亿美元) 6月 增加50 增加50.8
附:主要国家8月4日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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8月4日(四)
1000 德国工业订单(较前月) 6月 +1.8% -0.5%
1100 英国央行利率决议 8月 0.5% 0.50%
1145 欧洲央行利率决议 8月 1.5% 1.50%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 7月30日当周 40 40.5
初请失业金人数四周均值(万人) 40.775 --
续请失业金人数(万人) 7月23日当周 373 369.8(完)
--整理 隋芬/田建华;审校 吴云凌
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。