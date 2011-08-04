〔国际油市〕亚洲燃料油走稳,原油价格下跌之际现孤注一掷的卖盘

路透新加坡8月4日电---亚洲燃料油周四在清淡交投中走稳,前一日沉重的获利了结卖盘打压其前三个跨月价差合约,因卖家争相在原油价格快速下跌之际出脱即期固定价格合约.

跨月价差各个合约的成交量全线下滑,即便是流动性最强的9月/10月合约,成交量也仅为5,000吨,远低于过去约一周的逾10万吨的成交量.

不过9月的交投量依旧不少,在10万吨以上,因市场参与者在固定价格快速下降之际纷纷出逃投机性多头仓位.

一位在新加坡的西方交易员说:"这是绝望的卖盘.分两种,一是不得不这麽做,因为他们已经达到限度,还有一种是自认为情况较好,在利润率被进一步侵蚀前出手."

9月裂解价差反弹0.29美元至每桶较迪拜原油贴水6.05美元.10月裂解价差上涨0.29美元至贴水6.79美元.

油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%

现货180CST燃料油 FO180-SIN 667.25 667.50 667.38 678.63 -11.25 -1.66

现货380CST燃料油 FO380-SIN 659.50 660.00 659.75 671.30 -11.55 -1.72

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 662.00 664.00 663.00 675.00 -12.00 -1.78

380CST船用燃料油升水 5.50 5.75 5.63 3.70 1.93

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 3.00 3.25 3.13 3.10 0.02 0.81

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 3.25 3.50 3.38 3.75 -0.38 -10.00 (完)