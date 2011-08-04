〔国际油市〕亚洲柴油市场走稳,台塑石化炼厂停产的提振效应消失

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡8月4日电---亚洲柴油裂解价差周四持稳,地区柴油供给高企,抵消了对于供给短缺的担忧.
一位在新加坡的馏分油交易员说:"在亚洲市场柴油处于净多头状态,因炼厂产能利用率高企.因此应该能够缓冲台塑石化的影响.主要的影响将是对低硫基本柴油升水的影响."
含硫为10-ppm柴油的现货价差周四扩大涨幅,到0830GMT时上涨0.05美元至每桶1.70美元.
不过,台塑石化一炼厂的停产可能引发亚洲柴油市场的上涨,如果当地政府强迫延长关闭期限的话.
9月柴油裂解价差微跌0.01美元至每桶19.21美元.
航煤裂解价差下跌0.07美元至每桶20.81美元.
油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)
现货航煤/煤油 JET-SIN 127.60 128.00 127.80 129.85 -2.05 -1.58
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 127.20 127.60 127.40 128.30 -0.90 -0.70
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 128.05 128.45 128.25 129.25 -1.00 -0.77
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 129.35 129.75 129.55 130.45 -0.90 -0.69
8月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 126.75 128.68 -1.93 -1.50
9月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 127.07 129.08 -2.01 -1.56 (完)
--编译 王洋;审校 利棣儿
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。