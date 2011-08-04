〔国际油市〕亚洲柴油市场走稳,台塑石化炼厂停产的提振效应消失

路透新加坡8月4日电---亚洲柴油裂解价差周四持稳,地区柴油供给高企,抵消了对于供给短缺的担忧.

一位在新加坡的馏分油交易员说:"在亚洲市场柴油处于净多头状态,因炼厂产能利用率高企.因此应该能够缓冲台塑石化的影响.主要的影响将是对低硫基本柴油升水的影响."

含硫为10-ppm柴油的现货价差周四扩大涨幅,到0830GMT时上涨0.05美元至每桶1.70美元.

不过,台塑石化一炼厂的停产可能引发亚洲柴油市场的上涨,如果当地政府强迫延长关闭期限的话.

9月柴油裂解价差微跌0.01美元至每桶19.21美元.

航煤裂解价差下跌0.07美元至每桶20.81美元.

油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)

现货航煤/煤油 JET-SIN 127.60 128.00 127.80 129.85 -2.05 -1.58

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 127.20 127.60 127.40 128.30 -0.90 -0.70

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 128.05 128.45 128.25 129.25 -1.00 -0.77

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 129.35 129.75 129.55 130.45 -0.90 -0.69

8月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 126.75 128.68 -1.93 -1.50

9月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 127.07 129.08 -2.01 -1.56 (完)