〔美国债市〕垃圾债大跌,因投资者寻求避险

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
IFR纽约8月4日电---高收益公司债指数周四继续回落,因对全球经济成长放缓的担忧加剧,全球股市重挫至年内低位.
在周三触及11月以来最低後,Markit北美高收益债券指数今日上午进一步回落1.25点,至97.71,为九个月最低.
风险较高资产表现不及大盘不足为奇,诸如NewPage Corp, Harrahs Operating Company and Clear Channel Communications Company等交投较为活跃的公司债券均下跌逾3个大点,因投资者的避险意愿越来越强烈.
"寻求削减头寸的组合经理要麽削减现有的头寸,要麽做空那些相对于总体市场,或相较于相应行业债券市场估值偏高的债券,"Miller Tabak Roberts Securities固定收益策略部的高级副总裁Adrian Miller表示.
尽管二级市场继续受创,基本面仍十分强劲,根据标普周四公布的一份报告,投机级公司债违约比率6月降至三年低位.(完)
--编译 母红;审校 利棣儿
美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]
美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]
美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]
美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]
伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]
美国公司债市场.........[USC/CN] 韩国债市...................[KR/CN]
台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]
中国债市................[CN/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
路透上海2月7日 - 中国财政部周三将招标发行一年和10年新发国债。路透调查显示，今年春节前后中国央行调升多个政策利率以来，债市走势持续低迷，周二现券情绪午后虽有所平复，但长端预期仍然偏弱，短久期品种相对受到青睐；两期债中标利率料接近二级，预测均值分别落在2.78%和3.46%。