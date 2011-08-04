〔美国债市〕垃圾债大跌,因投资者寻求避险

IFR纽约8月4日电---高收益公司债指数周四继续回落,因对全球经济成长放缓的担忧加剧,全球股市重挫至年内低位.

在周三触及11月以来最低後,Markit北美高收益债券指数今日上午进一步回落1.25点,至97.71,为九个月最低.

风险较高资产表现不及大盘不足为奇,诸如NewPage Corp, Harrahs Operating Company and Clear Channel Communications Company等交投较为活跃的公司债券均下跌逾3个大点,因投资者的避险意愿越来越强烈.

"寻求削减头寸的组合经理要麽削减现有的头寸,要麽做空那些相对于总体市场,或相较于相应行业债券市场估值偏高的债券,"Miller Tabak Roberts Securities固定收益策略部的高级副总裁Adrian Miller表示.

尽管二级市场继续受创,基本面仍十分强劲,根据标普周四公布的一份报告,投机级公司债违约比率6月降至三年低位.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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