〔英国债市〕英债收益率再创新低,因欧洲央行未购买意大利和西班牙公债

路透伦敦8月4日电---英国指标10年期公债收益率(殖利率)周四创下纪录新低,因欧洲央行的债券购买计划没有包括受债务危机蔓延威胁的意大利及西班牙,消息使投资者失望.

一欧元区货币政策消息人士表示,欧洲央行在恢复终止了四个月的债券市场计划(Securities Markets Programme)中,打算只买入葡萄牙和爱尔兰债券.

"据称欧洲央行今日在市场买入爱尔兰及葡萄牙公债,但这些不是市场受到压力的地方.真正的压力是在西班牙,"花旗策略师Jamie Searle说.

欧洲央行总裁特里谢表示,央行将向银行提供六个月流动性以应对欧元区债信危机恶化.

英债日内表现略逊于德债.

10年期英债收益率GB10YT=RR触及2.663%的纪录新低,30年期英债收益率GB30YT=RR触及年内低位3.874%.

英国央行周四维持指标利率在0.5%不变,且保留若经济进一步放缓将再度放宽货币政策的选项.[ID:nCN1876705]

周五英债投资者将聚焦在美国非农就业数据.一些分析师考量在5月和6月读数低迷後,市场预计7月将增加增幅普通的9万个岗位会否过于乐观.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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