〔欧洲股市〕重挫3.3%失守千点关口,因经济增长忧虑及欧元区债务问题

* 欧洲股市市值蒸发4,000亿欧元

* FTSEurofirst 300指数收低3.3%,录得去年5月来表现最差的一周

* 波动率指数继续攀升

路透巴黎8月4日电---欧洲股市周四大跌,关键蓝筹股指数下跌至两年低位,因投资者担心全球经济增长迟滞及意大利债务问题,全线抛售股票.

银行股受重创,巴克莱(BARC.L)劲跌7.8%,瑞银UBSN.VX挫跌6.4%,意大利裕信银行(UniCredit)(CRDI.MI)暴跌9.33%.

过去几个月当大盘走低时表现韧力的矿业股和工业股受到严重打压,全球矿商Xstrata XTA.L劲挫8.5%,空中客车(Airbus,空中巴士)制造商EADS EAD.PA大跌6.1%.汽车制造商菲亚特(Fiat,飞雅特)FIA.MI暴跌10%.

欧元区蓝筹股欧元区STOXX 50指数.STOXX50E大跌3.3%,至2,414.97点,为2009年中以来最低.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收跌3.3%,报993.35点,跌穿千点关口,为12个月以来首次.

"事实是,我们没有看到人们在期权市场大量买入进行保护.投资人正大举撤出股市.可能需要一段时间他们才返回股市,"Dexia Asset Management资产配置策略及基金部主管Jean-Yves Dumont说.

本周欧洲股市大跌,令德国,英国,法国,意大利,西班牙及荷兰蓝筹股指数的总市值蒸发逾4,000亿欧元(合5,660亿美元).

这规模超过了瑞士去年的国内生产总值(GDP),且几乎是欧盟成立援助基金的4,400亿欧元放款能力.

英国富时100指数.FTSE收挫3.43%,报5,393.14点;德国股市DAX指数.GDAXI收低3.4%,报6,414.76点;法国CAC-40指数.FCHI大跌3.9%,报3,320.35点.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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