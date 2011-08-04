〔欧元债市〕投资者不理欧洲央行的流动性承诺,德债上扬

* 德债升至2010年9月以来最高

* 两年期德债收益率大跌,受流动性前景打压

* 10年期意大利公债和德债利差升至欧元面世来新高

路透伦敦8月4日电---意大利公债较德债风险溢价周四升至欧元面世来最高,因有迹象显示,欧洲央行没有马上买入意大利和西班牙公债以控制主权债务危机的计划.

欧洲央行维持指标利率在1.5%不变,称将通过在二级市场买入葡萄牙和爱尔兰公债恢复其公债买入项目,扩大流动性操作.

一名欧元区消息人士表示,欧洲央行的二级市场公债买入计划将局限于葡萄牙和爱尔兰,引发债务危机可能席卷意大利和西班牙的担忧.

"欧洲央行再次在二级市场买入公债,但是标的确是错的.我想象不到有什麽能够保护西班牙和意大利."一驻伦敦的交易商称.

"欧洲央行没有买入意大利和西班牙公债,也不会这麽做.那麽将这两个国家的公债收益率推高至7%就是轻而易举的事情了."

10年期意大利公债IT10YT=TWEB较可比德债收益率差走阔至392个基点,为1999年欧元面世以来最高.10年期西班牙公债ES10YT=TWEB较可比德债利差由周三的386个基点上升至400个基点.

德债期货FGBLc1跳涨至近一年最高,欧元区流动性增加的预期打压两年期德债收益率至1月以来最低,令德债收益率曲线走翘.

两年期德债DE2YT=TWEB收益率低见0.84%,远低于当前的欧元区利率.

德债期货收报132.79,日内上涨98个跳动点,盘中高见133.17.(完)

--编译 李富强;审校 李军

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