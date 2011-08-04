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市场报道 | 2011年 8月 5日 星期五 05:19 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货重挫4%,因股市暴跌和美元走强而承压

路透芝加哥8月4日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)软红小麦期货周四重挫4%,录得五周最大单日跌幅,交易商称,因美元走强以及股市暴跌而承压.

出口市场竞争加剧的迹象也令小麦期价整日受压.

CBOT小麦期货在30日移动均线切入位6.74美元附近寻获支撑.指标9月合约在周二攀升6.1%後过去两日大跌5%.

埃及商品供应总局(GASC)以每吨261.94和262.50美元的价格购买24万吨俄罗斯,罗马尼亚小麦.

美国农业部周四上午表示,上周出口销售小麦50.41万吨(包括旧作和新作).分析师预期为出口销售35-50万吨.

美国大平原北部未来几天料总体乾旱少雨,有少量阵雨.干燥少雨的天气状况对春麦有利.

指标CBOT-9月软红冬麦合约WU1大跌28-3/4美分,报每蒲式耳6.81-3/4美元.

今日CBOT小麦期货预估成交量为111,913口.(完)

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--编译 母红;审校 于春红

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