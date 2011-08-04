〔全球金市〕金价从纪录新高回落,因交易商卖出黄金支付其他追缴补证金

* 金价从纪录高位回落,因股市扩大跌幅

* 对黄金的避险买盘消失;没有通胀风险

* 黄金期权波动率上升10%,至年内高位

* 关注周五公布的美国7月非农就业报告

路透纽约8月4日电---金价周四在交投震盘中从纪录高位回落,下跌最多1%,因股市扩大跌幅引发投资人对黄金了结获利,以支付其他资产的追缴补证金.

金价受避险资金带动在本周节节上升,但从早盘触及的纪录高位下跌超过40美元,因股市加速跌势.一些要寻找现金填补在其他市场损失的投资者决定卖出黄金.银价也急跌6%.

在连日经济数据不佳後,美股三大股指下挫3%,原油价格急跌逾5美元,因投资者为周五美国非农就业报告可能带来更多痛苦作准备.

1710GMT,现货金XAU=跌0.3%,报每盎司1,655.29美元,盘中创下1,681.67美元纪录高位.以欧元XAUEUR=R,英镑XAUGBP=R和日圆XAUJPY=R计价的黄金稍早也触及纪录高位.

"你看到市场为各样的风险重新定价,且美元上涨.所以,我看到黄金今天无法发挥避险作用,"管理130亿美元资产的DoubleLine Capital的商品投资组合经理Jeffrey Sherman说.

"目前持有黄金确实没有裨益,因为还未需要担心通胀.可能对政府印钞票是有些忧虑,但不是迫在眉睫,"Sherman称.

中午金价扭转走势令一些交易商感到意外,他们原本预计金价将延续创纪录的升势,受助于新一轮的政府资金及债市干预,加之市场愈发预计美联储将迫不得以重启新的货币宽松政策以刺激经济.

尽管技术指标显示金市在超买区域,但多数分析师称,金价任何回调都是短暂的,因为有足够的避买盘和经济忧虑设定金价下跌的低位.

纽约商品期货交易所(COMEX)12月期金GCZ1下跌9.60美元,报每盎司1,656.70美元.交投热络,成交量接近30万口,势将录得年内成交量最大的一天.

现货银XAG=下挫5.7%,报每盎司39.27美元.

金价从高位急跌导致在期权市场保护黄金部位的需求急升.黄金期权波动率也上升超过10%.

"目前唯一阻止金价动能的因素保证金上调.我押注这将迟早发生,"独立投资人Dennis Gartman说.

市场传闻金价自7月上升12%以後,期金的保证金将增加.经营美国期货市场的芝加哥商业交易所(CME)没有宣布上调黄金或白银保证金.

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最新价格/ 当日 当日 年初迄今

结算价 变动 涨跌% 涨跌%

COMEX黄金期货 GCZ1 1656.70 -9.60 -0.6% 16.6%

COMEX白银期货 SIU1 39.360 -2.398 -5.7% 27.2%

COMEX铂金期货 PLV1 1725.80 -59.20 -3.3% -2.9%

COMEX钯金期货 PAU1 752.00 -43.10 -5.4% -6.4%

现货金 XAU= 1653.69 -7.01 -0.4% 16.5%

现货银 XAG= 39.27 -2.36 -5.7% 27.4%

现货铂金 XPT= 1720.74 -55.76 -3.1% -2.6%

现货钯金 XPD= 749.72 -41.23 -5.2% -6.2%

伦敦金定盘 XAUFIX= 1679.50 15.25 0.9% 19.1%

伦敦银定盘 XAGFIX= 41.62 58.00 1.4% 35.9%

伦敦铂金定盘 XPTFIX= 1753.00 4.00 0.2% 1.3%

伦敦钯金定盘 XPDFIX= 782.50 6.00 0.8% -1.1%

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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