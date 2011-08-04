〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收低,受商品全面遭到抛售拖累

路透芝加哥8月4日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四下跌近2%,录得6月30日以来最大单日下跌,因对美国经济和欧洲债务问题的担忧升级引发商品和股市全面遭到抛售.

8月大豆合约Sc1低见每蒲式耳13.34美元,为7月7日以来近月合约最低价.

天气预报显示,周四直到至少下周,美国中西部地区气温将下降,并出现阵雨,令玉米和大豆承压.

Informa Economics下调2011年美国大豆产量预估至31.39亿蒲式耳,7月时的预估值为32.03亿蒲式耳.亩产预估由43.1蒲式耳下调至42.5蒲式耳.

高盛将三个月大豆价格预估从每蒲式耳13美元上调至13.75美元.

美国农业部确认销售174,000吨2011/12年交货的美国大豆给中国.

美国农业部称,上周出口销售68.02万吨美国大豆,高于市场预估的45-65万吨.

美国统计局(U.S. Census Bureau)称,6月美国豆油库存为31.28蒲式耳,低于5月时的31.77亿蒲式耳.

CBOT-8月大豆SQ1收低24-3/4美分,报每蒲式耳13.39-1/4美元.CBOT-8月豆粕合约SMQ1收跌5.4美元,报每短吨347.6美元.8月豆油合约BOQ1跌1.10美分,报55.18美分.

预估CBOT大豆成交量为154,758口,豆油成交108,100口,豆粕成交55,674口.

以下为CBOT农产品期货1919GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌 涨跌

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CBOT玉米Cc1 693.75 -12.25 -1.7% 10.3%

CBOT大豆Sc1 1339.25 -24.75 -1.8% -3.9%

CBOT豆粕SMc1 347.60 -5.40 -1.5% -6.1%

CBOT豆油BOc1 55.18 -1.10 -2.0% -4.4%

CBOT小麦Wc1 681.75 -28.75 -4.1% -14.2%

CBOT稻米RRc1 1625.00 -9.50 -0.6% 16.1%

EU小麦BL2X1 196.75 -2.50 -1.3% -22.1%

NYMEX原油期货CLc1 86.85 -5.08 -5.5% -5.0%

道琼工业指数.DJI 11,496 -399 -3.4% -0.7%

现货金XAU= 1655.29 -5.41 -0.3% 16.6%

欧元/美元EUR= 1.4137 -0.0194 -1.3% 5.9%

美元指数.DXY 75.0910 1.0440 1.4% -5.0%

波罗的海

乾散货指数.BADI 1268 8 0.6% -28.5%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均为美分/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)