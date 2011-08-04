〔纽约期市〕原糖反弹但咖啡期货收跌,因投资者对全球成长放缓感到不安

路透纽约/伦敦8月4日电---原糖期货周四在触及一个月低位後逆转走势收涨,阿拉比卡咖啡跌至逾六个月最低水平,受累于美元走强和与对全球经济成长放缓担忧相关的基金抛售.

美国可可期货收在七周低位.

全球股市重挫至年内新低,因上述担忧加剧且投资者纷纷买入诸如公债等避险资产.

软商品市场今日多数时间的走势与其他商品市场如出一辙,路透-Jefferies CRB指数.CRB劲跌2.8%,录得近三月来最大单日跌幅.

ICE-10月原糖期货SBc1收涨0.10美分,报每磅27.79美分,之前触及7月6日以来最低26.99美分.

交易商称,大规模多头清盘和基金抛售今日多数时间推低市场,但尾盘出现的一波空头回补推动市场一度升至平盘之上.

麦格理的分析师Kona Haque称,在近期价格上扬後实货市场需求放缓.

Liffe-10月白糖期货LSUV1回落4.80美元,至每吨719.80美元.

阿拉比卡咖啡期货也走低,在8月23日近月合约首个交割通知日之前,9/12月合约展期交易提振成交量.

ICE-9月阿拉比卡咖啡KCU1下跌6.05美分,或2.5%,结算价报每磅2.3585美元,为1月25日以来最低收位.Liffe-11月罗布斯塔咖啡期货LRCX1跌50美元,或2.4%,报每吨2,076美元.

可可期货多数回落,成交放量,日成交量超过2.8万口,较30日均值高出约80%.

ICE-9月可可期货CCU1劲挫11美元,收报每吨2,905美元,为6月16日以来最低收位.Liffe-12月可可期货LCCZ1结算是持稳在每吨1,864英镑.(完)