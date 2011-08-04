版本:
中国
市场报道 | 2011年 8月 5日 星期五 04:23 BJT

〔美国股市〕道琼工业指数重挫4.31%,Nasdaq指数暴跌5.08%

路透纽约8月4日电---美国股市周四暴跌,录得2009年初大衰退以来最深度下跌,在此之後股市回调成定局.

标普500指数录得2009年2月10日以来最大单日百分比跌幅.该指数在过去10日累计回落10.7%,为2009年3月以来最大10日跌幅,当时市场在下跌长达一年後触底反弹.

根据初步数据显示,道琼工业指数.DJI重挫512.76点,或4.31%,报11,383.68点;标准普尔500指数.SPX急跌60.27点,或4.78%,报1,200.07点.Nasdaq指数.IXIC暴跌136.68点,或5.08%,报2,556.39点.(完)

--编译 母红;审校 李军

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐