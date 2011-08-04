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债券 | 2011年 8月 5日 星期五 04:25 BJT

〔美国基金〕8月3日当周货币市场基金减少658.4亿美元--ICI

路透华盛顿8月4日电---美国投资公司协会(ICI)周四公布,截至8月3日当周,美国货币市场共同基金总资产减少658.4亿美元,至2.568万亿(兆)美元.

报告称,应税政府货币市场基金资产减少281.9亿美元,应税非政府货币市场基金资产减少409亿美元,免税基金增加32.5亿美元.

ICI称,当周面向散户的货币市场基金资产增加114.1亿美元至9,308.5亿美元.其中面向散户的应税政府货币市场基金资产增加14.3亿美元至1,800.8亿美元,应税非政府货币市场基金资产增加71.5亿美元至5,525.3亿美元.免税基金资产增加28.3万美元至1,982.5亿美元.

报告显示,面向机构投资者的货币市场基金资产减少772.5亿美元至1.637万亿美元.其中,应税政府货币市场基金资产减少296.2亿美元至5,909.1亿美元.应税非政府货币市场基金资产减少480.5亿美元至9,415.0亿美元.免税基金资产增加4.2亿美元至1,050.3亿美元.

ICI每周例行向美国联邦储备理事会(FED)报告货币市场基金资产状况.数据可能会修正.(完)

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参看相关细节,可点选ICI网站,网址为(www.ici.org)

--编译 利棣儿;审校 母红

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