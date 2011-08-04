〔美国基金〕8月3日当周货币市场基金减少658.4亿美元--ICI

ICI称,当周面向散户的货币市场基金资产增加114.1亿美元至9,308.5亿美元.其中面向散户的应税政府货币市场基金资产增加14.3亿美元至1,800.8亿美元,应税非政府货币市场基金资产增加71.5亿美元至5,525.3亿美元.免税基金资产增加28.3万美元至1,982.5亿美元.