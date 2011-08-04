〔美国债市〕ABS二级市场表现挣扎,因投资人寻求避险

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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IFR纽约8月4日电---担心美国经济双底衰退及欧洲主权债务危机的忧虑加剧,周四打压二级资产担保证券(ABS)市场交易.
商业不动产抵押贷款支持证券(CMBS)在二级市场受到的打压最大.
与此同时,今天另一份标准普尔的报告表示,近期就业数据疲弱对CMBS信贷带来负面影响.
根据Challenger, Gray & Christmas Inc.,7月雇主宣布计划裁员将影响到66,414名雇员,同比增长59%,数据为过去16个月以来最高,且连续第三个月上升.
标普表示,这趋势持续的话,将令商业地产市场复苏夭折.
ABS新债方面,哈雷戴维森(Harley-Davidson)(HOG.N)为其今年首宗摩托车贷款支持的ABS定价.这次为公开发售的6亿美元Harley-Davidson Motorcycle Trust 2011-1 (HDMOT 2011-1),由花旗(结构),摩根大通和苏格兰皇家银行承销,定价较最初传闻的定价水准收窄.
美国银行和巴克莱昨日也为GE Dealer Floorplan Master Note
Trust (GEDFMNT) 2011-1设备贷款支持的ABS承销,规模由原本的3亿美元上调至4亿美元.
该宗交易为2.95年期,评级为AAA,定价较一个月Libor上浮60个基点区域.
--编译 利棣儿;审校 李军
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