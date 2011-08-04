〔伦敦金属〕期铜大跌2%,因对全球经济的担忧加重

* 纽约和LME期铜跌幅为至少两个月最大

* Escondida罢工限制跌幅,油价急挫6%

路透纽约/伦敦8月4日电---期铜周四大跌2%,为至少两个月最大跌幅,因对全球经济的担忧加重,但全球最大铜矿智利Escondida铜矿罢工持续扶助限制了铜价跌幅.

伦敦金属交易所(LME)期铜跌至每吨9,331美元,触及6月所见的底部,收盘高于该水准.纽约市场,期铜跌至4.23美元下方,刷新五周低点.

因投资人开始对迟滞的美国经济成长可能完全停顿的迹象感到恐慌,全球较高风险资产遭到大举抛售.

数据显示7月美国零售销售反弹,上周初请失业金人数减少,但这些都未能缓解许多市场低迷的人气.

美国股市标普500指数.SPX收盘重挫4.78%,为2009年2月来最大单日跌幅,因投资人为周五美国政府的月度就业报告可能疲弱做准备.

尽管如此,铜价跌幅同部分其它商品相比相形见绌,美国原油期货CLc1重挫6%,为三个月最大跌幅,吐尽今年升幅.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3大跌191美元或2%,报9,355美元,为6月2日来最大跌幅.

纽约商品期货交易所(COMEX)指标9月期铜HGU1收低2.1%或9.05美分,报每磅4.2355美元,为5月23日来最大跌幅.

Escondida铜矿工人周四稍後将为结束罢工的奖金方案举行投票.

LME三个月期锡CMSN3触及6月底来最低的25,450美元,收报25,505美元,周三收报26,300美元.

三个月期锌CMZN3收报2,330美元,周三收报2,377美元,三个月期铅CMPB3由2,522美元跌至2,490美元.三个月期镍CMNI3由23,805美元跌至23,650美元.

以下为1947GMT基本金属主力合约报价:

2010年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 422.10 -10.50 -2.43 444.70 -5.08

LME期铝 2476.00 -48.00 -1.90 2470.00 0.24

LME期铜 9355.00 -325.00 -3.36 9600.00 -2.55

LME期铅 2490.00 -32.00 -1.27 2550.00 -2.35

LME期镍 23645.00 -160.00 -0.67 24750.00 -4.46

LME期锡 25500.00 -800.00 -3.04 26900.00 -5.20

LME期锌 2330.00 -47.00 -1.98 2454.00 -5.05

上海期铝 18135.00 -385.00 -2.08 16840.00 7.69

上海期铜 71610.00 -450.00 -0.62 71850.00 -0.33

上海期锌 18250.00 -145.00 -0.79 19475.00 -6.29

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

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