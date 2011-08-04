〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收跌,因担心经济前景

路透芝加哥8月4日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四收低,因担心经济前景之际,股市暴跌及美元大涨.

美国玉米种植带天气得到改善,研究公司Informa Economics发表利空的玉米产量预估也打压玉米价格.

周四Informa Economics预期,今年美国玉米产量为133.53亿蒲式耳,将为创纪录高位,且预计今年玉米每英亩产量为158蒲式耳.本周其他市场人士的预估低至每英亩产量150蒲式耳.

一农业气象学家称,预计周四至至少下周美国中西部气温下降和有阵雨,将有助玉米和大豆成长,之前的热浪降低了玉米潜在收成.

美国农业部一周出口销售报告显示,上周净出口销售758,600吨玉米,低于预估的850,000-1,100,000吨.

9月玉米期货合约CU1收跌12-1/4美分,报每蒲式耳6.93-3/4美元.12月玉米期货CZ1收跌11-1/2美分,报7.01-1/2美元.

今日CBOT玉米成交量预估为341,707口.(完)

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