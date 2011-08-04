〔美国债市〕公债大涨,因股市暴跌刺激避险买盘

* 避险买盘推动10年期公债收益率跌至2.5%之下

* 两年期公债收益率回落至0.27%的纪录低位

* 美国三大股指重挫约4.5%

路透纽约8月4日电---美国公债价格周四飙升,因对美国再陷衰退的担忧促使投资者逃离诸如股票等风险较高资产,买入美国公债避险.

美国三大股指.SPX.IXIC.DJI重挫约4.5%,美国公债市场势将录得自全球金融危机最严重时期以来的最大收益率周度跌幅.

"不确定性和担忧弥漫市场,"新泽西州Lord Abbett & Co的市场策略师Milton Ezrati称,"市场很担忧经济.较之去年,目前双底衰退的忧虑更为实际--市场人士认输了,因为他们找不到任何令其释然的理由."

避险买盘覆盖整个公债收益率曲线,国库券收益率跌至负值,两年期公债收益率跌至纪录低位,较长期公债收益率回落至近10个月最低.

纽约梅隆银行(BK.N)表示,逃离风险资产而存入银行的投资者资金规模如此之大,该行将开始对高于平均水平的存款收取费用.部分交易商表示,这加重了国库券收益率的下跌压力,因投资者寻求存放其现金的安全资产.

指标10年期公债US10YT=RR价格攀升1-24/32,收益率报2.42%,为10月中以来最低,低于周三尾盘的2.63%.指标公债收益率势将录得2008年12月以来最大六日跌幅,仅在过去一周就累计下跌逾半个百分点.

三菱东京日联银行驻纽约的首席金融经济学家Chris Rupkey称,"收益率可能在很长时间内保持在低水平,寻求收益的投资者纷纷买入较长期公债."

上周稍晚公布的数据显示,美国上半年经济成长疲弱,引发对经济复苏失去动能证据的担忧.

投资者还考虑美国联邦储备理事会(FED,美联储)可能开始新一轮公债购买计划以扶助经济成长的观点.

但对经济成长的担忧远不仅局限于美国.

欧洲银行总裁特里谢在央行月度会议结束後接受路透INSIDER电视频道访问时表示,全球成长正在"放缓".

对全球成长迟滞和意大利债务问题的担忧导致欧洲股市重挫,主要的泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3大跌3.33%,12个月以来首度跌穿千点大关.

有关美国上周初请失业金人口减少1,000人至40万人的消息对公债交易影响不大.续请失业金人口减少42,042,至372万.

初请失业金人口数据是周五公布7月非农就业报告前的最新数据.

接受路透调查的经济学家预计,民间就业岗位将增加11.5万个,总体非农就业岗位将增加8.5万个.

30年期公债US30YT=RR收益率报3.69%,为10月中以来最低,周三尾盘报3.90%.

较长期公债在近期的涨势中尤其受到提振,美国公债收益率曲线的表现反映出市场对美国将再陷衰退的预期日益强烈.2/10年期公债收益率差收窄至216个基点,为11月初以来最窄.

较短期公债方面,两年期公债US2YT=RR上扬5/32,收益率从0.34%跌至0.27%的纪录低位.

两年期公债收益率与0-025%的美联储建议的隔夜拆借利率之差为2008年12月利率降至该水平以来最窄.

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价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 100-7/32 (+ 5/32) 0.261

五年期公债US5YT=RR 101-31/32 (+25/32) 1.096

10年期公债US10YT=RR 106-4/32 (+1-24/32) 2.419

30年期公债US30YT=RR 112-10/32 (+3-30/32) 3.690 (完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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