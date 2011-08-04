〔加拿大股市〕重挫3.4%,为逾两年最大单日跌幅

路透多伦多8月4日电---加拿大股市周四遭遇逾两年最大单日跌幅,因对全球经济前景愈发不安,引发的一波抛售席卷全球市场.

全球股市急跌至年内新低,多个市场的卖压大幅加重,因投资人担心全球经济前景,涌入避险公债.

"看来像是大恐慌,"Edward Jones加拿大市场策略师Kate Warne表示,"我认为今日许多反应是因焦虑,而不是因基本面."

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE重挫435.90点,或3.4%,报12,380.13点,为2009年6月22日大跌逾4%以来最大单日跌幅.

今日盘中触及12,322.06点日低,为去年10月4日来最低水准,盘中一度急挫3.8%,跌幅较去年5月"闪崩"当日更大.

10大类股中全军覆没,权重的原材料股、能源股和金融股领跌,分别下挫5.2%,4.1%和1.6%.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

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