〔加拿大股市〕重挫3.4%,为逾两年最大单日跌幅

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透多伦多8月4日电---加拿大股市周四遭遇逾两年最大单日跌幅,因对全球经济前景愈发不安,引发的一波抛售席卷全球市场.
全球股市急跌至年内新低,多个市场的卖压大幅加重,因投资人担心全球经济前景,涌入避险公债.
"看来像是大恐慌,"Edward Jones加拿大市场策略师Kate Warne表示,"我认为今日许多反应是因焦虑,而不是因基本面."
多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE重挫435.90点,或3.4%,报12,380.13点,为2009年6月22日大跌逾4%以来最大单日跌幅.
今日盘中触及12,322.06点日低,为去年10月4日来最低水准,盘中一度急挫3.8%,跌幅较去年5月"闪崩"当日更大.
10大类股中全军覆没,权重的原材料股、能源股和金融股领跌,分别下挫5.2%,4.1%和1.6%.(完)
--编译 李军;审校 利棣儿
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路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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